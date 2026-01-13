Обвинили в «неумении рожать»: в роддоме Новокузнецка издевались над пациентками

Роженицы рассказали о других смертях и травмах в новокузнецком роддоме № 1

Пациентки роддома № 1 в Новокузнецке рассказали о страшных вещах, которые происходили в стенах медицинского учреждения. Одному из новорожденных оторвали руку, другому в 2024 году сломали ключицу, а мать обвинили в «неумении рожать», сообщает «112» .

«Врачам максимально безразлично состояние пациентов и их маленьких малышей, очень жаль, что в больницах работают настолько бессердечные люди», — написала в Сети одна из женщин.

По словам рожениц, сотрудники грубили пациенткам, диагностика проводилась некорректно, а специалистов часто вовсе не было на местах. Одна из женщин поделилась, что ее ребенок умер из-за того, что ее направили на естественные роды, хотя было показано кесарево.

Следователи проверяют сообщение о халатности руководства и сотрудников Новокузнецкого родильного дома № 1, где в новогодние праздники умерли 9 младенцев. Возбуждено уголовное дело.

В СМИ появилась информация, что во время январских каникул в стационаре роддома умерли шесть младенцев, трое из них — в один день. Позже стало известно еще о троих умерших новорожденных.

Родильный дом закрыли из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди персонала. В том числе в Сети появилась информация о возможных нарушениях в организации медпомощи.

Женщины утверждали, что медики давили им на живот, использовали ненормативную лексику во время родов и оставляли одних во время схваток. В результате главврача больницы отстранили от должности.

