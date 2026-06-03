Выкрикивала лозунги и устраивала ритуалы: голая девушка бегала по Ижевску
Фото - © Телеграм-канал «Новости Ижевск I Удмуртия»
В Ижевске Удмуртской Республики голая девушка бегала по улицам, выкрикивала странные лозунги, проводила ритуалы и пугала местных жителей. Об этом сообщают «Новости Ижевск I Удмуртия».
Странное поведение женщины сняли на видео местные жители. Затем они позвонили в полицию.
Силовики провели задержание женщины.
На опубликованном фото показано, что двое полицейских вели женщину за руки. На первом видео девушка сидела на коленях на асфальте и что-то громко кричала. Это произошло рядом с религиозным объектом.
На втором видео женщина лежала голая на асфальте уже в другом месте. Рядом с ней сидела компания мужчин.
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