Выкрикивала лозунги и устраивала ритуалы: голая девушка бегала по Ижевску

В Ижевске Удмуртской Республики голая девушка бегала по улицам, выкрикивала странные лозунги, проводила ритуалы и пугала местных жителей. Об этом сообщают « Новости Ижевск I Удмуртия ».

Странное поведение женщины сняли на видео местные жители. Затем они позвонили в полицию.

Силовики провели задержание женщины.

На опубликованном фото показано, что двое полицейских вели женщину за руки. На первом видео девушка сидела на коленях на асфальте и что-то громко кричала. Это произошло рядом с религиозным объектом.

На втором видео женщина лежала голая на асфальте уже в другом месте. Рядом с ней сидела компания мужчин.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.