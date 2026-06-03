Антидепрессанты, стероиды: какие препараты незаметно приводят к бесплодию

Некоторые лекарства действительно влияют на фертильность, и пациенты об этом часто не знают — не потому что врачи скрывают, а потому что связь неочевидна и проявляется не сразу. Об этом сообщил РИАМО врач Егор Минин.

Например, антидепрессанты группы СИОЗС (селективные ингибиторы обратного захвата серотонина) повышают уровень пролактина, что подавляет овуляцию у женщин и снижает качество спермы у мужчин. Анаболические стероиды, которые молодые мужчины принимают в спортзалах почти бесконтрольно, буквально выключают собственный тестостерон и сперматогенез. Длительный прием противоэпилептических препаратов, химиотерапия, некоторые антибиотики, гормональные средства — все это имеет накопительное влияние на репродуктивную функцию.

«Проблема в том, что пара годами лечится от бесплодия, не отменив препарат, который его и вызывает. Мужское бесплодие составляет до 50% всех случаев в паре, но мужчины идут к андрологу в последнюю очередь. Культурно сложилось так, что бесплодие — это „женская проблема“, а признать свою — значит усомниться в мужественности. Это стереотип, который стоит здоровья и времени», — сказал врач.

Спермограмма — простой анализ, но многие мужчины откладывают его годами. Репродуктивное здоровье — это ответственность двоих, и обследование должно начинаться одновременно у обоих партнеров.

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