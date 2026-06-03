Ефимов: пешеходная галерея соединит районы Дорогомилово и Пресненский

Столичные районы Дорогомилово и Пресненский будут соединены пешеходной галереей, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

После завершения работ галерея станет частью формируемого сейчас пешеходного маршрута от моста Академика Королева до Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити».

«По проекту планируется реконструировать нижний уровень Дорогомиловского автодорожного моста и создать там пешеходное пространство, а также спуск к деловому центру „Москва-Сити“. Уже заключен государственный контракт, по его условиям проектная документация должна быть готова в 2027 году, плановое завершение строительства приходится на 2029-й. Благодаря реализации проекта появится еще один маршрут между Пресненским районом и Дорогомиловом», — передает слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Объект расположен на территории двух административных округов — ЦАО и ЗАО. Галерея будет иметь с одной стороны лестничный спуск башенного типа на Пресненскую набережную, с другой — на набережную Тараса Шевченко.

«Одновременно идет проектирование надземного пешеходного перехода — моста, который соединит городской вокзал Москва-Сити с многофункциональным комплексом „IQ-квартал“. После интеграции двух проектов и завершения реконструкции набережных на правом берегу Москвы-реки у жителей и гостей столицы появится маршрут от моста Академика Королева до делового центра», — уточнил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в районе Крюково Зеленоградского административного округа построили и реконструировали около трех километров дорог.