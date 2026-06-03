Священник опроверг заявление о росте атеизма среди молодежи

«У нас очень много молодых людей ходят в храмы и молятся Богу. Да, проблемы в этом направлении есть, мы ходим по городу, замечаем, что происходит. Но сказать, что атеистов становится больше, я не могу. Наоборот, сейчас, слава Богу, люди идут в церковь», – сказал Монаршек.

Он добавил, что сейчас для молодежи наступает переходный период, потому что идет смена поколений.

«Церковь делает все, что может, для того, чтобы и молодежь, и взрослые были в церкви, пребывали в вере. Работа в этом направлении идет большая», – отметил священник.

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