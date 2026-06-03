Международный туристический форум «Путешествуй!» пройдет в Москве 10–14 июня

С 10 по 14 июня на ВДНХ пройдет VI Международный туристический форум «Путешествуй!». Мультиформатное событие, организованное Фондом Росконгресс совместно с Министерством экономического развития РФ и Правительством России, объединит насыщенную деловую программу, масштабную выставочную экспозицию и яркий фестиваль, открытый для всех желающих. Ключевая задача всех элементов форума — представить туризм как неотъемлемую часть современной культуры, экономики и стиля жизни, сообщают организаторы.

Официальный старт форума и запуск фестивальной площадки запланированы на 10 июня в 10:00 на площади Промышленности. Гостей церемонии после приветствий официальных лиц ожидает красочное массовое шествие с участием представителей российских регионов и коммерческих структур.

В течение пяти дней гостей фестиваля ждет более 900 различных активностей, распределенных по нескольким тематическим пространствам. На Главной сцене развернутся концерты популярных российских артистов, шоу-постановки и выступления творческих коллективов из регионов России и зарубежных государств. Здесь же 11 июня дадут старт «Фестивалю воздушных змеев», который продлится до 13 июня. В Большом лектории запланированы беседы с блогерами и экспертами турбизнеса о маршрутах, актуальных трендах и философии путешествий. Для тех, кто ищет умиротворения, в Ретрит-шатре организуют медитативные практики и традиционные чайные церемонии.

Территория выставки превратится в интерактивный центр знакомства с культурой: на стендах регионов, стран и компаний проведут ремесленные мастер-классы, творческие акции и дегустации аутентичных национальных блюд. За полноценное погружение в кулинарные традиции ответит Дом Российской кухни. Здесь шеф-повара из Владимирской, Костромской, Тульской и других областей Золотого кольца представят местные специалитеты. Гости также познакомятся с кухней разных народов — от республик Марий Эл и Коми до Бурятии, сварят балтийскую уху в честь 80-летия Калининградской области. Всего в рамках гастрономической программы состоится свыше 24 мастер-классов, демонстрирующих разнообразие вкусов и обычаев.

Любителей активного образа жизни заинтересует спортивная зона, созданная при участии велогонки «Золото Ладоги», Ассоциации настольных спортивных игр, Ассоциации гольфа России, Федерации настольного тенниса, Федерации спортивного туризма и Сап-точки. Кульминацией спортивной программы станет 12 июня, когда в День России пройдет забег «Путешествуй!» на дистанциях 5 и 10 километров. Параллельно каждый день с утра и до самого вечера на площадке будут идти развивающие мастер-классы как для детей, так и для взрослых. Кинолюбителям тоже стоит заглянуть в специальную зону: летний кинотеатр Okko на ВДНХ адаптирует свою программу специально к форуму. Зрителям покажут ленты о Камчатке, плато Путорана, Калмыкии, а после сеансов пройдут творческие встречи с авторами фильмов, которые расскажут о секретах создания захватывающего кино о путешествиях. Важно отметить, что вход на все мероприятия свободный.

Выставочная экспозиция соберет ведущих игроков туристического рынка, свыше 74 российских регионов и делегации более чем 10 иностранных государств, в том числе Китайской Народной Республики. Впервые на форуме появятся национальные стенды Никарагуа, Шри-Ланки и Беларуссии. Собственные экспозиции представят и флагманы цифрового тревел-рынка: «Яндекс Путешествия», «Авито Путешествия», Tutu.ru, WBtravel (FUN&SUN), Ozon Travel, а также портал национальных туристических маршрутов «Путешествуем.РФ». Экспозиция задумана как современная витрина туриндустрии, где каждый субъект и бренд через уникальный дизайн стенда, интерактивные инсталляции и презентации маршрутов раскрывают свою идентичность, культурный код и специальные предложения для путешественников.

Деловая повестка форума объединит представителей федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеров ведущих IT-корпораций, туристической отрасли, цифровых платформ, транспортных и отельных операторов, а также экспертов и зарубежных партнеров. «Путешествуй!» станет платформой для обсуждения стратегических векторов развития туризма, выработки отраслевых решений и налаживания практического взаимодействия между государством и бизнесом. В рамках делового блока ожидается серия подписаний соглашений о сотрудничестве. Кроме того, 10 июня пройдет торжественная церемония гашения почтового конверта, выпущенного ограниченным тиражом совместно с Почтой России специально к VI Международному туристическому форуму «Путешествуй!».