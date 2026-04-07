В Прикамье школьнику грозит до 10 лет за нападение на учительницу

Школьник, напавший с ножом на учительницу в Прикамье, отправится в колонию

В Добрянке 17-летний школьник напал с ножом на учительницу. Подростку грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает «Абзац» .

Нападение произошло перед уроками. Раненую учительницу доставили в больницу, она позднее скончалась. Подростка задержали, возбуждено уголовное дело.

«По приговору суда будет направлен в воспитательную колонию. Но есть нюанс. С учетом того, что ему уже 17, а с 18 лет человек является совершеннолетним, с 19 уже отбывают наказание в колонии общего режима. Такие у него перспективы», — рассказал адвокат Вадим Багатурия.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО. По информации СМИ, причиной нападения мог стать недопуск к экзаменам, однако официально эта версия не подтверждена. Из Перми в Добрянку направили бригаду санитарной авиации с мультипрофильной командой врачей.

«Из Перми выехала бригада санитарной авиации, в составе которой мультипрофильная бригада врачей. Делаем все возможное», — написал Дмитрий Махонин.

Известно, что подросток состоит на учете в полиции, а пострадавшая была его классным руководителем. Школьники рассказали, что задержанного остерегались другие ребята, так как он бился головой о стену, занимался мастурбацией в учебном заведении, ругался матом на преподавателей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.