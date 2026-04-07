Мастурбировал в школе: одноклассники рассказали про напавшего на учительницу
Фото - © RT / скриншот
Одноклассники школьника, который напал с ножом на учительницу в Пермском крае, рассказали, что парень отличался странным поведением и угрозами, родители учеников обращались в полицию, сообщает Baza.
Задержанного остерегались другие школьники, так как он бился головой об стену, занимался мастурбацией в учебном заведении, ругался матом на преподавателей.
Некоторые родители местных учеников обращались по поводу неадеквата в полицию. Подросток состоял на учете, но до отчисления из школы дело не дошло, несмотря на его сильную неуспеваемость.
С учениками после происшествия работают следователи и психологи. СК возбудил уголовное дело по факту трагедии.
Утром в пятницу ученик напал на педагога около входа в школу. Раненую учительницу доставили в больницу, она позднее скончалась. Предварительно, подросток ударил учителя ножом из-за недопуска к экзаменам.
