Мастурбировал в школе: одноклассники рассказали про напавшего на учительницу

Напавший на учительницу парень был проблемным и мастурбировал в школе

Одноклассники школьника, который напал с ножом на учительницу в Пермском крае, рассказали, что парень отличался странным поведением и угрозами, родители учеников обращались в полицию, сообщает Baza .

Задержанного остерегались другие школьники, так как он бился головой об стену, занимался мастурбацией в учебном заведении, ругался матом на преподавателей.

Некоторые родители местных учеников обращались по поводу неадеквата в полицию. Подросток состоял на учете, но до отчисления из школы дело не дошло, несмотря на его сильную неуспеваемость.

С учениками после происшествия работают следователи и психологи. СК возбудил уголовное дело по факту трагедии.

Утром в пятницу ученик напал на педагога около входа в школу. Раненую учительницу доставили в больницу, она позднее скончалась. Предварительно, подросток ударил учителя ножом из-за недопуска к экзаменам.

