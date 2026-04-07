Умерла учительница, на которую напал школьник с ножом в Пермском крае

Происшествия
Mash / скриншот

Фото - © Mash / скриншот

Несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы Добрянки Пермского края спасти после нападения не удалось, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — сказал Махонин.

Утром в пятницу ученик напал на педагога около входа в школу. Раненая учительница находится в очень тяжелом состоянии.

Предварительно, подросток ударил учителя ножом из-за недопуска к экзаменам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.