Умерла учительница, на которую напал школьник с ножом в Пермском крае
Фото - © Mash / скриншот
Несмотря на все усилия врачей, учителя русского языка и литературы школы Добрянки Пермского края спасти после нападения не удалось, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.
«Выражаю глубокие соболезнования родным, близким и коллегам», — сказал Махонин.
Утром в пятницу ученик напал на педагога около входа в школу. Раненая учительница находится в очень тяжелом состоянии.
Предварительно, подросток ударил учителя ножом из-за недопуска к экзаменам.
