Стала известна причина нападения подростка с ножом на учительницу в Пермском крае

сегодня в 08:12

Подросток ударил ножом учительницу в Пермском крае из-за недопуска к экзаменам

По предварительной информации, подросток ударил учителя ножом около школы в Пермском крае из-за недопуска к экзаменам, сообщает Ural Mash .

Задержанный учился в девятом классе.

Школьник напал на учительницу русского языка и литературы. Педагог — победитель многих профессиональных конкурсов, в том числе районных «Учитель года-2018» и «Лучший учитель основной и старшей школы».

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что утром в пятницу ученик напал на педагога около входа в школу. Раненая учительница находится в очень тяжелом состоянии.

