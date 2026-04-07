Стала известна причина нападения подростка с ножом на учительницу в Пермском крае

Подросток ударил ножом учительницу в Пермском крае из-за недопуска к экзаменам
По предварительной информации, подросток ударил учителя ножом около школы в Пермском крае из-за недопуска к экзаменам, сообщает Ural Mash.
Задержанный учился в девятом классе.
Школьник напал на учительницу русского языка и литературы. Педагог — победитель многих профессиональных конкурсов, в том числе районных «Учитель года-2018» и «Лучший учитель основной и старшей школы».
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что утром в пятницу ученик напал на педагога около входа в школу. Раненая учительница находится в очень тяжелом состоянии.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.