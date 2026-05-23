На юго-востоке Москвы в результате ДТП пострадали два человека
В результате ДТП с участием двух автомобилей на улице Окской на юго-востоке Москвы пострадали два человека, сообщает РИА Новости.
«По предварительным данным, в районе дома 18 на улице Окская произошло ДТП с участием двух автомобилей», — сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
По предварительной информации, одна из машин после столкновения с другим автомобилем выехала на тротуар и сбила женщину-пешехода рядом с остановкой. В этой аварии также пострадал пассажир одного из автомобилей.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее трое людей погибли в дорожно-транспортном происшествии в Ставропольском крае. Врезались два легковых автомобиля.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.