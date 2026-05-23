В горах Крыма спасли сбившихся с тропы двух девочек
В горах Крыма спасли двух сбившихся с тропы девочек, сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС РФ.
Две девочки сошли с тропы в районе Алимовой балки, села Баштановка, Бахчисарайского района.
«Спасатели оперативно установили местонахождение детей в районе Аледин-Акай-Кая, а затем благополучно сопроводили их к сопровождающему экскурсионной группы», — говорится в сообщении.
В спасательной операции участвовали 5 человек личного состава и одна единица техники.
