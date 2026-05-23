В горах Крыма спасли сбившихся с тропы двух девочек

В горах Крыма спасли двух сбившихся с тропы девочек, сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС РФ.

Две девочки сошли с тропы в районе Алимовой балки, села Баштановка, Бахчисарайского района.

«Спасатели оперативно установили местонахождение детей в районе Аледин-Акай-Кая, а затем благополучно сопроводили их к сопровождающему экскурсионной группы», — говорится в сообщении.

В спасательной операции участвовали 5 человек личного состава и одна единица техники.

Ранее сообщалось, что крымские детские лагеря расширяют инфраструктуру и делают ставку на живое общение без гаджетов. В 2026 году они планируют принять около 74 тыс. детей.

