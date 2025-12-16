Теракт или убийство? Что грозит устроившему поножовщину в Одинцове школьнику

Дело о резонансном нападении подростка на школу в Одинцовском округе могут переквалифицировать по ходу следствия — от убийства и покушения до тяжкого вреда и теракта, сообщил РИАМО адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при Московской торгово-промышленной палате Альберт Халеян.

16 декабря девятиклассник ворвался в школу, ранил охранника и устроил смертельную поножовщину. Ранения получили несколько человек, один ребенок скончался. Напавший успел даже сделать селфи на фоне трупа своей жертвы — четвероклассника.

Спецназу удалось взять штурмом кабинет, в котором прятался подросток. У него в заложниках был как минимум один ученик. По предварительным данным, девятиклассник является приверженцем террористической организации.

«Следственный комитет возбудил уголовное дело по покушению на убийство. Здесь может быть также привлечение по причинению тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть. Состава по статье 205 УК РФ (террористический акт) и по захвату заложника (статья 206 УК РФ) не усматривается пока что, потому что не до конца ясны его мотивы. Если его мотивы были направлены на то, чтобы требовать от государства какие-то там для себя привилегии, либо устрашить население, либо каким-то другим образом воздействовать, тогда могут далее довозбудить по этим статьям», — сказал Халеян.

Он уточнил, что статьи, по которым СК возбудил уголовное дело, — это только начало, дальше они могут меняться в зависимости от обстоятельств, которые будут доказываться.

«Возраст уголовной ответственности по этим статьям возникает с 14 лет, поэтому родителям ничего не грозит. Ну, скорее всего, с ними будут проведены беседы, чтобы понять, почему подросток пришел к этому состоянию, что привело его в такое состояние, чем он руководствовался, а привлекать к уголовной ответственности будут именно подростка», — рассказал эксперт.

По словам адвоката, то, что он подросток, — это смягчающее обстоятельство. Скорее всего, школьник не будет наказан по всей строгости закона, как если бы это было лицо, достигшее 16 лет или более.

