Подросток-убийца в Одинцове сделал селфи на фоне трупа зарезанного 4-классника

Напавший на школу в Одинцове сделал фото на фоне трупа убитого им ученика

Школьник, который устроил смертельную поножовщину в Успенской школе в поселке Горки-2 Одинцовского округа, сделал фотографию на фоне трупа убитого им четвероклассника. Он позирует на лестнице, а сзади лежит окровавленный ребенок, сообщает «112» .

Появились подробности о личности преступника. Им оказался девятиклассник, с которым у учителей никогда не было проблем, сообщает «МК: срочные новости».

По информации SHOT, школьнику 15 лет, он учится в этом же образовательном заведении. Мотивы его поступка выясняются.

Школьник ворвался в образовательное учреждение в балаклаве. Сотрудник охраны пытался его задержать, но получил ножевое ранение. Также ранены несколько человек. По предварительным данным, один ребенок погиб.

