сегодня в 10:15

Ученик ранил ножом несколько человек в школе Одинцова

В Успенской школе в поселке Горки-2 Одинцовского округа ученик устроил поножовщину, сообщает «112» .

Школьник, по предварительно информации, ранил несколько человек. Как пишет SHOT, мальчик успел ранить ножом охранника и троих учащихся.

Парень ворвался в образовательное учреждение в балаклаве. Сотрудник охраны пытался его задержать, но получил ножевое ранение. Остальные обстоятельства инцидента уточняются.

15 декабря в школе № 191 в Санкт-Петербурге девятиклассник напал на 29-летнюю учительницу математики. Женщина получила не менее трех ножевых ударов. Затем парень предпринял попытку суицида. Их обоих доставили в больницу.

