Ученик ранил ножом несколько человек в школе Одинцова
Фото - © Telegram-канал 112
В Успенской школе в поселке Горки-2 Одинцовского округа ученик устроил поножовщину, сообщает «112».
Школьник, по предварительно информации, ранил несколько человек. Как пишет SHOT, мальчик успел ранить ножом охранника и троих учащихся.
Парень ворвался в образовательное учреждение в балаклаве. Сотрудник охраны пытался его задержать, но получил ножевое ранение. Остальные обстоятельства инцидента уточняются.
15 декабря в школе № 191 в Санкт-Петербурге девятиклассник напал на 29-летнюю учительницу математики. Женщина получила не менее трех ножевых ударов. Затем парень предпринял попытку суицида. Их обоих доставили в больницу.
