Ранил в спину ножом: подробности нападения школьника на учителя в Петербурге

Данные о том, что ученик ранил педагога в школе Санкт-Петербурга, подтвердилась. В больнице находятся учитель и нападавший девятиклассник, сообщает «Фонтанка» .

По предварительным данным, после нападения ученик пытался покончить с собой. Правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.

На данный момент известно, что девятиклассник договорился с преподавателем прийти в школу в 07:10, чтобы исправить оценку по контрольной. Когда педагог отвернулась, ее ударили ножом. У пострадавшей резаные раны спины.

После нападения часть детей увели в спортзал, сообщает «Осторожно, новости».

«Детей развели — кого-то в спортзал, кого-то в актовый. В целом они в шоковом состоянии», — рассказал источник.

Ранее у школы № 191 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга заметили автомобили скорой помощи и полиции. По словам очевидцев, внутри учебного заведения произошел серьезный инцидент. Школьник мог напасть с ножом на преподавателя.

