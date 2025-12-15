На месте скорая и полиция: школьник мог напасть с ножом на учителя в Петербурге
Вооруженный школьник мог напасть на учителя в петербургской школе
Фото - © Медиасток.рф
У школы № 191 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга заметили автомобили скорой помощи и полиции, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По словам очевидцев, внутри учебного заведения произошел серьезный инцидент. Школьник мог напасть с ножом на преподавателя.
При этом точной информации о том, что именно произошло в школе, пока нет. Официальные лица и местные власти комментариев не давали.
На коротких кадрах, опубликованных в Сети, видна машина скорой помощи. Она стоит у входа в здание. Также на месте полицейские.
