На месте скорая и полиция: школьник мог напасть с ножом на учителя в Петербурге

Вооруженный школьник мог напасть на учителя в петербургской школе

У школы № 191 в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга заметили автомобили скорой помощи и полиции, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По словам очевидцев, внутри учебного заведения произошел серьезный инцидент. Школьник мог напасть с ножом на преподавателя.

При этом точной информации о том, что именно произошло в школе, пока нет. Официальные лица и местные власти комментариев не давали.

На коротких кадрах, опубликованных в Сети, видна машина скорой помощи. Она стоит у входа в здание. Также на месте полицейские.

