No Lives Matter*: подросток-убийца из Одинцова мог быть приверженцем терорганизации

Напавший на школу в Подмосковье подросток мог быть приверженцем терорганизации

15-летний подросток, напавший на Успенскую школу в Одинцове, мог быть приверженцем террористической организации. На его футболке была надпись No Lives Matter* — ничьи жизни не важны, сообщает Baza .

Под таким названием функционирует организация, которая выступает за терроризм, насилие и уничтожение человечества. Точные мотивы жестокого нападения на школьников пока неизвестны.

16 декабря девятиклассник ворвался в школу, ранил охранника и устроил смертельную поножовщину. Ранения получили несколько человек, один ребенок скончался. Напавший успел даже сделать селфи на фоне трупа своей жертвы — четвероклассника.

Спецназу удалось взять штурмом кабинет, в котором прятался подросток. У него в заложниках был как минимум один ученик. Сейчас кабинеты Успенской школы проверяют на наличие взрывчатки.

*Экстремистский лозунг

