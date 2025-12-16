No Lives Matter*: подросток-убийца из Одинцова мог быть приверженцем терорганизации
15-летний подросток, напавший на Успенскую школу в Одинцове, мог быть приверженцем террористической организации. На его футболке была надпись No Lives Matter* — ничьи жизни не важны, сообщает Baza.
Под таким названием функционирует организация, которая выступает за терроризм, насилие и уничтожение человечества. Точные мотивы жестокого нападения на школьников пока неизвестны.
16 декабря девятиклассник ворвался в школу, ранил охранника и устроил смертельную поножовщину. Ранения получили несколько человек, один ребенок скончался. Напавший успел даже сделать селфи на фоне трупа своей жертвы — четвероклассника.
Спецназу удалось взять штурмом кабинет, в котором прятался подросток. У него в заложниках был как минимум один ученик. Сейчас кабинеты Успенской школы проверяют на наличие взрывчатки.
*Экстремистский лозунг
