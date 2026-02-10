Суд заочно арестовал обвиняемую в покушении на генерала ГРУ Алексеева
Фото - © Женщина в наручниках/Медиасток.рф
Столичный суд заочно арестовал Зинаиду Серебрицкую — обвиняемую в покушении на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.
Постановление об аресте 10 февраля вынес Замоскворецкий районный суд столицы. Серебрицкая будет арестована с момента передачи ее правоохранительным органам в РФ в случае депортации или задержания на территории страны.
Обвиняемая скрылась в Турции. В ночь на 5 февраля она вылетела из аэропорта Внуково в Стамбул. Соучастница покушения на сотрудника Минобороны имеет российское гражданство, благодаря которому она приехала из ЛНР.
6 февраля злоумышленник минимум 3 раза выстрелил из пистолета в Алексеева в многоэтажке на Волоколамском шоссе в Москве. Генерал находится в стабильном состоянии после покушения.
Силовики задержали в столичном регионе двух участников покушения — Виктора и Павла Васиных. Любомира Корбу, который успел уехать в ОАЭ, при сотрудничестве правоохранителей двух стран задержали и экстрадировали в РФ.
