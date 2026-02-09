сегодня в 15:51

Генерал Алексеев находится в стабильном состоянии после покушения

«Ухудшений нет, в сознании, разговаривает», — сказал источник в медицинских кругах.

6 февраля злоумышленник минимум 3 раза выстрелил из пистолета в Алексеева в многоэтажке на Волоколамском шоссе в Москве. Силовики задержали в столичном регионе второго участника покушения — Виктора Васина. Любомира Корбу, который успел уехать в ОАЭ, при сотрудничестве правоохранителей двух стран задержали и экстрадировали в Россию.

Третью участницу покушения Зинаиду Серебрицкую поймать не удалось — она уехала на Украину.

Ранее ФСБ рассказала, что спецслужбы Украины должны были выплатить 30 тыс. долларов исполнителю покушения.

