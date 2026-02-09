Спецслужбы Украины обещали 30 тыс долларов за убийство генерала Алексеева

По данным ФСБ, спецслужбы Украины должны были выплатить 30 тыс. долларов исполнителю покушения.

При этом задержанный за соучастие в покушении на генерал-лейтенанта Виктор Васин является сторонником ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией).

Ранее обвиняемого в покушении на Алексеева отправили под стражу.

6 февраля злоумышленник минимум три раза выстрелил из пистолета в Алексеева в многоэтажке на Волоколамском шоссе в Москве и покинул место происшествия. Силовики задержали в Московском регионе Васина. Корба после происшествия уехал в ОАЭ. При сотрудничестве правоохранителей двух государств его задержали и экстрадировали в Россию. Третью фигурантку Зинаиду С. поймать не удалось. Она уехала на Украину.

* Признан на территории России экстремистской и террористической организацией.

