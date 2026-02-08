Обвиняемого в покушении на генерала Алексеева отправили под стражу

Суд в Москве заочно арестовал Любомира К. Его обвиняют в покушении на генерала ГРУ Минобороны РФ Владимира Алексеева, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Решение об аресте приняли 7 февраля. Мужчину экстрадировали в РФ.

6 февраля некий мужчина минимум три раза выстрелил из пистолета в Алексеева в многоэтажке на Волоколамском шоссе в Москве и покинул место происшествия. Силовики задержали в столичном регионе Виктора В.

Любомир К. после происшествия уехал в ОАЭ. При сотрудничестве правоохранителей двух государств, его задержали и экстрадировали в Россию.

Третью фигурантку Зинаиду С. поймать не удалось. Она уехала на Украину.

