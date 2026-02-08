СК раскрыл подробности задержания причастных к покушению на генерала Алексеева

Сотрудники Следственного комитета продолжают расследовать уголовное дело о посягательстве на жизнь генерала-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 («Покушение на убийство») и части 1 статьи 222 («Незаконный оборот огнестрельного оружия»), статьи 317 Уголовного кодекса России («Посягательство на жизнь военнослужащего»). Подробности задержания причастных раскрыли на сайте ведомства .

6 февраля в многоэтажке на Волоколамском шоссе в Москве мужчина минимум три раза выстрелил в Алексеева. Затем он сбежал с места происшествия.

Потерпевшего увезли в больницу. Правоохранители на месте происшествия нашли пистолет Макарова с глушителем и тремя патронами.

В ближайшее время в Московском регионе задержали пособника в совершении покушения — Виктора В. С ним силовики проводят следственные действия. Мужчине предъявили обвинения по статьям 317 и 222 УК РФ.

Также силовики установили причастность Зинаиды С. Она уехала на Украину.

Еще правоохранители установили личность мужчины, который через несколько часов после покушения уехал из РФ в ОАЭ. Им оказался родившийся в 1960 году в Тернопольской области Украинской ССР гражданин России Любомир К.

Мужчину задержали в ОАЭ при сотрудничестве правоохранителей двух стран. Затем его отвезли в Россию.

Любомир К. приехал в Москву в конце декабря 2025 года по заданию украинских спецслужб. Он должен был совершить теракт.

Следственные мероприятия продолжаются.

