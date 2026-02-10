сегодня в 16:00

Соучастница покушения на генерал-лейтенанта Алексеева скрылась в Турции

Соучастница покушения на первого замначальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве Зинаида Серебрицкая скрылась на территории Турции, сообщает ТАСС .

В ночь на 5 февраля Серебрицкая вылетела из аэропорта Внуково в Стамбул.

Соучастница покушения на сотрудника Минобороны имеет российское гражданство, благодаря которому приехала из ЛНР. Женщина свободно перемещалась по России.

6 февраля злоумышленник минимум 3 раза выстрелил из пистолета в Алексеева в многоэтажке на Волоколамском шоссе в Москве. Генерал находится в стабильном состоянии после покушения.

Силовики задержали в столичном регионе двух участников покушения — Виктора и Павла Васиных. Любомира Корбу, который успел уехать в ОАЭ, при сотрудничестве правоохранителей двух стран задержали и экстрадировали в РФ.

