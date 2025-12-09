Стала известна судьба экипажа рухнувшего в Ивановской области Ан-22

сегодня в 12:57

Самолет Минобороны России Ан-22 упал в Ивановской области в районе Уводьковского водохранилища 9 декабря. На борту находились 7 человек экипажа, по предварительной информации, все они погибли, пишет Mash .

Известно, что военный самолет упал рядом с деревней Иванково. Обломки воздушного судна нашли в воде.

В настоящее время специалисты ищут выживших людей, однако предполагается, что весь экипаж погиб.

Что стало причиной авиакатастрофы, на момент публикации заметки не сообщается. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы.

