Обломки рухнувшего Ан-22 в Ивановской области нашли в воде
Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори
В первой половине дня 9 декабря в Ивановской области произошло крушение самолета Ан-22, на борту которого находились 7 человек. По данным ТАСС, обломки воздушного судна нашли в воде.
Предварительно известно, что авиакатастрофа произошла в районе Уводьского водохранилища.
В настоящее время компетентные органы нашли части воздушного судна на воде. Работа специалистов продолжается.
Ранее сообщалось, что в Ивановской области упал самолет, который принадлежит министерству обороны России. На момент публикации заметки информации о погибших или пострадавших не поступало.
