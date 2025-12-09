сегодня в 12:47

Обломки рухнувшего Ан-22 в Ивановской области нашли в воде

В первой половине дня 9 декабря в Ивановской области произошло крушение самолета Ан-22, на борту которого находились 7 человек. По данным ТАСС , обломки воздушного судна нашли в воде.

Предварительно известно, что авиакатастрофа произошла в районе Уводьского водохранилища.

В настоящее время компетентные органы нашли части воздушного судна на воде. Работа специалистов продолжается.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области упал самолет, который принадлежит министерству обороны России. На момент публикации заметки информации о погибших или пострадавших не поступало.

