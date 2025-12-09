Самолет Минобороны РФ упал в Ивановской области
Фото - © Медиасток.рф
В Фурмановском районе Ивановской области упал самолет. Борт принадлежит министерству обороны России, сообщает «112».
На месте уже работают экстренные службы. На борту находилось 7 членов экипажа.
На данный момент информации о пострадавших не поступало. Причины падения самолета выясняют.
Ранее военный истребитель Су-30 потерпел крушение в Прионежском районе в Карелии. Погибли два члена экипажа.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.