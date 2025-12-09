сегодня в 12:25

Самолет Минобороны РФ упал в Ивановской области

В Фурмановском районе Ивановской области упал самолет. Борт принадлежит министерству обороны России, сообщает «112» .

На месте уже работают экстренные службы. На борту находилось 7 членов экипажа.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Причины падения самолета выясняют.

Ранее военный истребитель Су-30 потерпел крушение в Прионежском районе в Карелии. Погибли два члена экипажа.

