Спасатели МЧС начали работать в Мьянме после землетрясения

Прибывшие в Мьянму российские спасатели приступили к ликвидации последствий масштабного землетрясения. Сводный отряд перебросили в самый пострадавший район страны — провинцию Мандалай, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Представители российского чрезвычайного ведомства провели заседание с руководством страны в Нейпьидо. В Мандалай решили отправить группировку из 20 спасателей, операторов БАС и кинологов. Они первыми приступят к поисково-спасательным работам. Еще 10 специалистов выдвинулись на место на высокопроходимых автомобилях.

Российские спасатели вошли в состав международного оперативного штаба, сформированного в соответствии с уставом ООН. Ранее самолет Ил-76 с аэромобильным госпиталем и дополнительной группой сотрудников прилетел в Мьянму, чтобы помочь пострадавшим.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. На следующий день произошло еще одно — магнитудой 5,1. Число жертв природного катаклизма уже превысило 1600 человек.

Власти уже ввели режим чрезвычайного положения. Несколько стран, включая Россию, КНР, Тайвань, Индию, а также Ассоциация государств Юго-Восточной Азии выразили готовность оказать поддержку пострадавшему региону.