Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 1600 человек

Число жертв землетрясения в Мьянме уже превысило отметку в 1600 человек, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Синьхуа. Ранее власти сообщали о 1002 погибших .

В Сети появились уникальные кадры, которые запечатлели серьезные повреждения инфраструктуры: в одном из гостиничных комплексов видна выбитая плитка и сломанная мебель как внутри здания, так и на прилегающей территории. Разрушения также затронули ресторанное помещение.

Дорожное покрытие около главной пагоды Нейпьидо, столицы Мьянмы, серьезно пострадало — видны деформированные рельсы и поврежденный асфальт.

Зампредседателя Российского общества дружбы и сотрудничества с Республикой Союз Мьянма Александр Островский рассказал, что природная стихия настигла его во время передвижения к отелю.

По словам автора, его автомобиль сильно затрясло в разные стороны, создавая впечатление, будто все четыре колеса одновременно получили повреждения. Продолжив движение, он заметил местного жителя, который осматривал свою машину. Сейсмическая активность вызвала деформацию асфальтового покрытия, в результате чего транспортное средство этого человека оказалось поднятым на вершину образовавшегося асфальтового бугра.

Ранее сообщалось, что Россия стала одной из стран, которые выразили желание помочь властям Мьянмы справиться с последствиями мощного землетрясения. МЧС РФ уже направили в зону, где произошло землетрясение, два самолета и автомобильный госпиталь.