Количество умерших от землетрясения в Мьянме дошло до 1002 человек, 2376 ранены

Количество умерших от землетрясения во всех районах Мьянмы увеличилось до 1002 человек. Около 2376 получили травмы, заявляет Центральное телевидение Китая со ссылкой на средства массовой информации страны, сообщает РИА Новости.