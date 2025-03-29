Количество умерших от землетрясения в Мьянме дошло до 1002 человек, 2376 ранены
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Количество умерших от землетрясения во всех районах Мьянмы увеличилось до 1002 человек. Около 2376 получили травмы, заявляет Центральное телевидение Китая со ссылкой на средства массовой информации страны, сообщает РИА Новости.
Большое количество жителей Мьянмы числятся пропавшими без вести.
28 марта на территории государства произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Глубина очага составляла 10 километров.
Ранее МЧС РФ направило два самолета в Мьянму.