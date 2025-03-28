МЧС России направило два самолета в Мьянму

МЧС России направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова группа российских спасателей вылетела из аэропорта Жуковский в Мьянму для оказания помощи», — говорится в сообщении.

В сводном отряде МЧС России вошли 120 специалистов из аэромобильного отряда «Центроспас» и центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Вместе с ними также отправились кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи.

В Мьянме 28 марта произошло разрушительное землетрясение, в результате чего погибли 144 человека.

Глава государства Мин Аун Хлайн заявил, что количество раненых возросло до 732. По его словам, из них 432 человека получили ранения в муниципальном районе Нейпьидо.

При этом еще 300 человек в Сагаинге и Кьяуксе считаются без вести пропавшими. Глава государства считает, что число жертв землетрясения может вырасти.