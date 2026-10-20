Москвичи выберут формат историй о специалистах городского хозяйства

Проект «Профессии большого города» познакомит москвичей с работниками столичной инфраструктуры. Жители выберут, как представить каждого героя — от статьи до викторины, сообщает «Вечерняя Москва» .

В каждом голосовании участникам представят трех специалистов организаций и предприятий Комплекса городского хозяйства Москвы. На выбор предложат пять форматов: видеоролик, статью, фоторепортаж, анимационный ролик и викторину.

Героями проекта станут электромонтажники-высотники, водолазы, сварщики, энтомологи и другие специалисты. Они расскажут о профессиональных задачах и интересных случаях из практики. В комплексе трудятся свыше 600 тысяч человек: они обеспечивают работу инфраструктуры, реконструируют школы и поликлиники, строят новые объекты.

Спецпроект подготовили Комплекс городского хозяйства Москвы, «Активный гражданин» и медиахолдинг «Вечерняя Москва». Истории выйдут на сайте и в печатных изданиях медиахолдинга.

«Активный гражданин» работает с 2014 года. К нему присоединились более семи миллионов человек, прошло свыше 7,9 тысячи голосований. Ежемесячно в столице реализуют от 30 до 40 решений.

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