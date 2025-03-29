Помощь Мьянме после катастрофы пообещали Россия, Китай, Тайвань, Индия и АСЕАН

Мьянма столкнулась с беспрецедентным по масштабу землетрясением за все время своего существования. Власти уже ввели режим чрезвычайного положения. Несколько стран, включая Россию, КНР, Тайвань, Индию, а также Ассоциация государств Юго-Восточной Азии выразили готовность оказать поддержку пострадавшему региону, пишет Mash .

Население Мьянмы испытывает трудности из-за отсутствия электричества, воды, нарушения коммуникаций и транспортного сообщения, включая воздушное. Аэропорты не могут функционировать нормально из-за повреждения радарных систем. На опубликованных кадрах видно, что в регионе много разрушений, которые затронули в том числе строения, дома и дороги.

Особенно пострадало культурное наследие страны — многие старинные религиозные сооружения превратились в обломки. Среди разрушенных исторических памятников оказался монастырь Me Nu Brick.

Согласно последним данным, количество жертв землетрясения в Мьянме достигло 1002 человек, а число пострадавших составило 2376. Ситуация продолжает ухудшаться, и статистика жертв растет. Стихийное бедствие нанесло серьезный ущерб нескольким важным культурным и историческим объектам, включая Королевский дворец и храм Будды Махамуни в Мандалае, а также мост Ава и пагоду Синбьюме, расположенную в Мингуне.

Ранее сообщалось, что МЧС РФ отправили два самолета в Таиланд. Российские спасатели будут принимать участие в ликвидации последствий природного происшествия.

Рядом со столицей Мьянмы 29 марта произошло еще одно землетрясение. На этот раз его магнитуда была слабее, но все равно высокой — 5,1 балла.