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Рядом со столицей Мьянмы случилось еще одно землетрясение магнитудой 5,1

Рядом со столицей Мьянмы, городом Нейпьидо, случилось землетрясение магнитудой 5.1. Об этом сообщает РБК .

Это второй подобный катаклизм за два дня. 28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Толчки появились в пяти соседних государствах.

Российские туристы застряли в Мьянме после землетрясения. Из-за катаклизма появились серьезные транспортные проблемы.

Ранее количество погибших от землетрясения в Мьянме дошло до 1002 человек. 2376 были ранены.