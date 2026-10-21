Главу издательства «Черная сотня» Бастракова объявили в уголовный розыск

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Главу издательства «Черная сотня» и создателя книжного магазина «Листва» Дмитрия Бастракова объявили в розыск. Карточка опубликована в базе МВД без указания конкретной уголовной статьи, сообщает Mash .

Бастракова разыскивает УВМД по Калининскому району Санкт-Петербурга. Какое именно преступление он совершил, не сообщается.

Издательство «Черная сотня» считается правоконсервативным. В 2024 году Бастраков вместе с издательством создал гуманитарный проект для помощи бойцам и пострадавшим от украинских атак.

Что касается магазина «Листва», — это независимая сеть, где продается философская, художественная и историческая литература. Магазин закрылся в 2025 году.

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