Туристы из РФ застряли в Мьянме после разрушительного землетрясения

В результате землетрясения в Мьянме возникли серьезные транспортные проблемы, затронувшие российских путешественников. Граждане нашей страны не могут вернуться домой из-за закрытых аэропортов, пишет SHOT .

Из-за закрытия ключевых аэропортов Таиланда — Мандалая и Нейпьидо, туристы из России столкнулись с непростым выбором: ожидать возобновления рейсов или предпринимать длительное восьмичасовое путешествие в Янгон, единственный функционирующий международный аэропорт.

Россияне застряли в Мьянме после разрушительного землетрясения. Ситуацию осложняют повреждения дорожной инфраструктуры. Согласно имеющейся информации, Нейпьидо получил наиболее сильные повреждения, и сроки его восстановления остаются неопределенными, тогда как авиасообщение из Мандалая может возобновиться к началу апреля.

В связи с продолжающимися подземными толчками в Мьянме, местные жители и туристы стремятся переместиться из центрального региона в более безопасные населенные пункты, ожидая возобновления авиасообщения. Транспортная инфраструктура серьезно пострадала: дорожное полотно во многих местах повреждено, зафиксирован случай обрушения моста, а движение характеризуется беспорядочностью из-за массового перемещения населения. Сейсмологи предупреждают о возможности новых землетрясений.

Трагедия в международном аэропорту Нейпьидо, где в результате вторичного землетрясения произошло обрушение диспетчерского пункта, привела к гибели не менее девяти человек. В настоящее время этот воздушный порт не функционирует.

Согласно последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 1002 человек, а количество пострадавших достигло 2376.

Ранее сообщалось, что в МЧС России направили в Таиланд два самолета. Спасатели будут участвовать в ликвидации последствий происшествия.