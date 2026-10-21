Завершился второй этап кампании «ПроДвижение Безопасности» в Подмосковье

В Московской области завершился второй этап всероссийской социальной кампании «ПроДвижение Безопасности». Проект был направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и формирование у несовершеннолетних безопасной модели поведения на дорогах, сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Московской области.

В мероприятиях приняли участие более 6 000 воспитанников детских садов, свыше 12 000 учеников начальной школы, порядка 9 500 учеников средней школы и более 9 000 студентов колледжей. Всего же знания о безопасности получили более 37 тысяч юных жителей Подмосковья.

В рамках проекта представители «ДБО» провели серию познавательных интерактивных мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций, воспитанников дошкольных образовательных организаций, а также студентов учреждений высшего и профессионального образования.

Особое внимание в ходе мероприятий уделялось развитию у детей навыков правильной оценки дорожной обстановки, пониманию сигналов светофора, безопасному использованию пешеходных переходов, а также необходимости применения СВЭ-элементов в темное время суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.