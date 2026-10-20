Обезьяна съела мороженое и напала на русскую туристку в Кении

Россиянка Ольга рассказала в своем блоге, как на нее напала обезьяна в одном из кафе в Кении.

По ее словам, она с ребенком и еще двумя девушками сидела в кафе. Туристка заказала мороженое, но после первой ложки поняла, что оно невкусное и отставила от себя. Некоторое время она смотрела в телефон, а потом подняла глаза и увидела, что обезьяна ест ее десерт.

«Я всегда обходила обезьян за километр. Но в этот раз почему-то решила, что обезьяна, которая ест мое мороженое ложкой — совершенно нормальная ситуация», — отметила Ольга.

Она сняла видео с животным и снова отвлеклась на телефон. Но внезапно обезьяна стала шипеть и нападать на россиянку. Ольге помогли отбиться от нее девушки, находившиеся рядом. В обезьяну бросали тапочки, подушки, на нее кричали. В итоге животное ретировалось.

Позднее в отеле женщина увидела на своей ноге две царапины, но не могла вспомнить, касалась ли ее обезьяна. В итоге она поехала в больницу и отдала за прием 50 долларов.

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