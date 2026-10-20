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Петербурженка завоевала титул «Миссис европейский континент — 2026»

Общество

43-летняя Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга стала «Миссис европейский континент — 2026», сообщает «Бриф24».

Людмила Рожнева воспитывает троих детей. Ранее петербурженка уже побеждала в конкурсе красоты.

В 2024 году она завоевала титул «Миссис Россия — 2024».

Новая победа позволит Рожневой выступить в финале международного конкурса «Миссис мира». Пока неизвестно, решит ли она участвовать.

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