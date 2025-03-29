МЧС РФ отправило в Мьянму аэромобильный госпиталь

Министерство чрезвычайных ситуаций РФ отправило в Мьянму аэромобильный госпиталь. Специальный борт отвезет в зону землетрясения докторов и нужное оборудование, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Аэромобильный госпиталь включает в себя три блока — терапевтический, реанимационный и перевязочный. Еще около 50 сотрудников МЧС и Минздрава РФ будут работать на месте землетрясения и помогать местным жителям.

Также пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций России сообщает, что два самолета МЧС прилетели в мьянмский Янгон. 120 сотрудников будут помогать стране справляться с последствиями землетрясения, которое произошло 28 марта.

Сводный отряд ведомства сформирован из членов аэромобильного отряда «Центроспас», а также Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Среди группировки доктора-анестезиологи, кинологи, а также психологи МЧС РФ.

Работники министерства чрезвычайных ситуаций России прибыли с оборудованием, а также нужными инструментами для розыска, спасения людей.

Были привезены эндоскопы, а также акустические устройства. Они позволят найти людей, находящихся в завале на глубине до 4,5 метров. Еще будут использованы георадары и тепловизоры. Также планируют применять беспилотники.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. Количество умерших от катаклизма составило 1002 человека. 2.376 получили травмы. 29 марта в Мьянме произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,1.