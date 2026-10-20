Новый поезд свяжет Самару с Пермью с 30 октября

С 30 октября из Самары начнет ходить новый поезд до Перми с остановками в Уфе и Челябинске. Состав будет отправляться раз в неделю, сообщает АиФ Самара .

Пресс-служба Российских железных дорог анонсировала запуск маршрута. Первый рейс отправится из Самары 30 октября в 23:16 и прибудет в Пермь через день в 06:01. Время для обоих городов указано местное.

Поезд сделает остановки в Бугуруслане, Абдулино, Уфе, Аше, Златоусте, Миассе, Челябинске, Каменске-Уральском и Кунгуре.

«Теперь жители этих городов могут совершать поездки без пересадок, а это удобно и значительно экономит время в пути: от нескольких часов до почти суток», — пояснила пресс-служба корпорации.

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