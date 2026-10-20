Консультант предложила парам способ прекратить споры об открытом окне

Консультант по отношениям Аннабель Найт посоветовала парам обсудить разницу в ощущении температуры и выбрать одеяла разной плотности, если открытое ночью окно вызывает ссоры, сообщает infox.ru .

В беседе с Metro Найт объяснила: одному партнеру в спальне может быть жарко, а другой мерзнет от сквозняка. Противоположные ощущения провоцируют всплеск эмоций. По ее словам, за такими ссорами часто стоит не само окно, а неумение договариваться. Отказ уступать может быть тревожным признаком: крепкие отношения опираются на доверие и общение.

«Можно оставить окно открытым и дать тому, кто мерзнет, более теплое одеяло, либо закрыть окно и выбрать себе более легкое покрывало. Важно, чтобы решение было совместным и устраивало обоих», — отметила Найт.

Другие способы найти комфортные условия для сна — отдельные одеяла, ночная одежда разной плотности и проветривание за 5–10 минут до сна. Кровать можно отодвинуть от сквозняка. Партнерам стоит заранее договориться, когда и на какое время открывать окно, а затем проверить, подходит ли обоим выбранный вариант.

Если конфликты продолжают мешать сну и отношениям, стоит обратиться к семейному консультанту или сомнологу.

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