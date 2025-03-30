Спецборт МЧС РФ прибыл в Мьянму для помощи пострадавшим при землетрясении

Руководитель сводного отряда МЧС России Сергей Воронцов заявил, что самолет Ил-76 с аэромобильным госпиталем и дополнительной группой сотрудников прилетел в Мьянму, чтобы помочь пострадавшим при землетрясении, сообщает ТАСС .

Аэромобильный госпиталь оказывает реанимационную и терапевтическую помощь, а также здесь есть перевязочный блок. Также в Мьянму прибыла дополнительная группа из 50 человек — врачей и спасателей.

Это уже третий по счету самолет, который чрезвычайное ведомство направляет в республику. Предыдущие два борта привезли на помощь населению 120 человек — сотрудников МЧС, докторов и кинологов.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. На следующий день произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,1. Число жертв природного катаклизма уже превысило 1600 человек.