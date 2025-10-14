«Сосредоточили силы всей Сибири»: как волонтеры искали пропавшую в тайге семью

Председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев рассказал, что в поисках пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых участвовали 1,5 тыс. человек. Только пеших треков в операции 4,6 тыс. км, сообщает радио «Говорит Москва» .

К поискам присоединились волонтеры из Томска, Кемерова, Алтая, Новосибирска, Красноярска и Москвы. По словам Сергеева, результат не был достигнут из-за чрезвычайно плохих погодных условий. Он напомнил, что Усольцевы отправлялись в поход, когда на улице было еще +26 градусов. Сейчас большую часть поисков волонтеры передвигаются в снегу по колено.

«Для того, чтобы принимать участие в поисках семьи Усольцевых, мы сосредоточили силы со всей Сибири. У нас участвовали команды из Кемерова, Томска, Новосибирска, Алтая. То есть не только красноярская команда. Были вызваны специалисты из Москвы. Всем миром происходят такие сложные поиски», — рассказал Сергеев.

Спасатели завершили активные поиски семьи Усольцевых. Операция теперь переходит в режим точечных задач. Поисками пропавших будут заниматься профессиональные и аттестованные спасатели. Волонтеры и часть экстренных служб собрали временный лагерь, который организовали в лесу.

28 сентября семейная пара вместе с маленькой дочерью отправилась в поход по урочищу «Буратинка» рядом с поселком Кутурчин. По информации поисковиков, они обнаружили и проследили цепочку маленьких следов на снегу, это не привело к результатам. Также на месте поиска пропавшей семьи заметили двух медведей.

В последние дни в Красноярский край пришла суровая зима. Шансов найти Усольцевых живыми почти нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.