Найденный детский след не помог найти пропавшую семью под Красноярском

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Красноярского края сообщил, что обнаруженные детские следы на снегу не помогли найти пропавшую семью, которую мог съесть медведь. Семья с пятилетней девочкой находится в дикой природе уже четвертую ночь, сообщает ТАСС .

Как стало известно, 28 сентября семейная пара вместе с маленькой дочерью отправилась в поход по урочищу «Буратинка» рядом с поселком Кутурчин. По информации поисковиков, хотя они обнаружили и проследили цепочку маленьких следов на снегу, это не привело к результатам.

«На данный момент найден маленький по размеру след, цепочка следов отработана и никуда не привела», — сообщили в поисковом отряде.

Ранее гид по Кутурчинскому Белогорью Наталья Мерецкая, участвующая в поисковой операции, заметила детский след в снегу. Однако, по словам представителей «ЛизаАлерт», тщательная проверка этой находки не дала положительных результатов.

Поисковая операция охватывает большие силы: свыше 80 специалистов задействованы в поисковых работах, включая авиационную поддержку. В воздух подняты самолет и вертолет отряда «Ангел», а также привлечены ресурсы санитарной авиации. Для повышения эффективности поиска спасатели применяют дроны.

