Исчезнувшую в красноярской тайге семью с ребенком могли съесть медведи

Исчезнувшую в тайге в Красноярском крае семью с ребенком могли атаковать медведи. Кутурческое Белогорье считается зоной, куда отправляются с целью столкнуться с диким туризмом, сообщает Mash .

В этой местности часто встречаются бурые медведи. Они постоянно отправляются к реке с целью ловли рыбы. Туда приходят и люди, чтобы понаблюдать за действиями хищников.

Ночью бурые медведи обычно разведывают территорию. Нередко случается так, что они подходят очень близко к охотничьим домикам.

Кутурческое Белогорье не контролируют. Путешественники могут там ходить. Местные жители регулярно высказываются против этого.

Утром 2 октября стало известно, что в Партизанском районе Красноярского края рядом с Минской петлей исчезла семья с ребенком — мужчина 1961 года рождения, женщина 1977-го и дочь 2020-го. Семью ищут с помощью беспилотников и вертолета.

