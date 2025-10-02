Для поиска пропавшей в красноярской тайге семьи подняли вертолет

Территорию в красноярской тайге, где пропала семья с 5-летним ребенком, исследуют с помощью тепловизоров. Также для поисков подняли вертолет, задействованы квадроциклы и беспилотники, сообщает SHOT .

Видео поисковых работ публикует Telegram-канал областного главка МВД. Они проходят в Партизанском районе. В поисках участвуют полиция, МЧС, местные жители и волонтеры. На данный момент найден автомобиль семьи, который они оставили в поселке Кутурчин, и направились в сторону горы Буратинка. В поисках участвуют 70 человек.

Две недели назад супруги вдвоем отправлялись в поход по Манской петле, тогда путешествие прошло успешно. В этот раз они решили взять с собой 5-летнюю дочь. Что пошло не так, неизвестно. В поисках принимает участие и старший сын семейной пары.

Есть предположение, что туристы могли укрыться в дикой избушке, которая, по словам местных охотников, есть рядом с Манской петлей. Они также отметили, что в округе много диких животных. О том, что семья пропала, стало известно 2 октября. В поход они оправились 28 сентября.

