Ушли в поход и не вернулись: семья с 5-летней дочкой пропала в красноярской тайге

Семья с 5-летней дочкой пропала в тайге в Красноярском крае

В Партизанском районе Красноярского края рядом с Минской петлей исчезла семья с ребенком. Пропали мужчина 1961 года рождения, женщина 1977 года рождения и их дочь 2020 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

До этого полицейским стало известно, что 28 сентября семья отправилась в туристический поход. Она двигалась по маршруту к горе Буратинка. Однако туристы до сих пор не связались с близкими.

На поиск пропавших было отправлено примерно 50 человек, среди них 6 работников полиции. Также в поиске участвуют 3 сотрудника КГКУ «Спасатель» и добровольцы. В стороне не остались и местные жители. Для поиска семьи используют БПЛА.

Как заявили в местном Следкоме, по факту пропажи семьи возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.