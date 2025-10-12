Активные поиски пропавшей семьи в Красноярском крае завершены
Фото - © Telegram-канал 112
Спасатели завершили активные поиски семьи Усольцевых, пропавших в тайге в Красноярском крае, сообщает «112».
Спасательная операция теперь переходит в режим точечных задач. Поисками пропавших будут заниматься профессиональные и аттестованные спасатели.
Сейчас волонтеры и часть экстренных служб собирают временный лагерь, который организовали в лесу, а также готовятся к отъезду в город.
28 сентября семейная пара вместе с маленькой дочерью отправилась в поход по урочищу «Буратинка» рядом с поселком Кутурчин. По информации поисковиков, они обнаружили и проследили цепочку маленьких следов на снегу, это не привело к результатам. Также на месте поиска пропавшей семьи заметили двух медведей.
В последние дни в Красноярский край пришла суровая зима. Шансов найти Усольцевых живыми почти нет.
