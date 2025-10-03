На месте поиска пропавшей семьи в Красноярском крае заметили двух медведей

На месте поиска пропавшей семьи с ребенком в Красноярском крае заметили двух медведей, сообщает ТАСС .

«Прошли вчера все, там очень много провалов в скалах, накануне была метель. Коптер заметил в округе двух медведей», — говорится в сообщении.

Как стало известно, 28 сентября семейная пара вместе с маленькой дочерью отправилась в поход по урочищу «Буратинка» рядом с поселком Кутурчин. По информации поисковиков, хотя они обнаружили и проследили цепочку маленьких следов на снегу, это не привело к результатам.

Ранее гид по Кутурчинскому Белогорью Наталья Мерецкая, участвующая в поисковой операции, заметила детский след в снегу. Однако, по словам представителей «ЛизаАлерт», тщательная проверка этой находки не дала положительных результатов.